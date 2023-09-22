Çarklar faizle değil üretimle döner

BUĞRA KARDAN/İSTANBUL

Dünyada geçen yıl uygulanan faiz artışları ‘hata’ olarak niteleniyor. Amerika ve Avrupa’da faiz oranlarını sabit tutma ya da düşürme yoluna gidiliyor. Türkiye’de ise Amerika ve Avrupa’nın aksi tavır takınılmasına anlam verilemiyor.

KUR DÜŞMÜYOR

Merkez Bankası’nın faiz oranlarını arttırması irili ufaklı firmaları zorluyor. Kredi alamayan ve yeni yatırım yapamayan bu firmaların yetkililerince “Ekonomide çarkların dönüşü faizle değil, üretimle olur” deniliyor. Ayrıca “Yüksek faizin ekonomiye olumlu, kurun ve enflasyonun düşüşüne olumlu katkı sunmadığı ortada” ifadesi kullanılıyor.

KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç de Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın faiz artışının rutine bağlandığından yakındı. Bankanın faiz oranını yüzde 30’a çıkarmasının kredi almayı zorlaştırdığına işaret eden Özgenç, “Bu durum KOBİ’lere büyük darbe vurur. Kolayca nakit temin edemeyen KOBİ’ler yatırımdan kaçınır” dedi.

Özgenç, “Faiz oranlarında ibre daha da yukarı dönerse durgunluk belirir” uyarısında bulundu. Özgenç, şöyle devam etti:

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“Üreten bir ülkede faizin yükseltilmesi normal değil. Faizin yükseltilmesi paradan para kazananlara yarar. Bunlar üretmez, yatırım yapmaz, risk almaz. İmalatçılar ise üretir, yatırım yapar, risk alır. Onun için paradan para kazananların değil, imalatçıların elleri güçlendirilmeli. Gelinen aşamada üretici firmalar kredi kullanamıyor. Faiz oranları yüzde 10’ların altında iken iyi bir görünüm vardı. Ama şu anda öyle mi? Kredi bulmak kolay değil. Bir de ‘Krediyi ödeyebilir miyim’ korkusu var. Şu da bilinmeli ki Cumhurbaşkanı’mızın ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ söylemi haklıdır. Enflasyonun artışı tek başına faiz artışıyla önlenemez. Faiz artışı olağan değil de durağan hâle gelmelidir.”

DOĞRU BULMUYORUZ

Özgenç, “İstihdamın artması için KOBİ’lerin krediye ulaşmaları, ucuz üretim yapmaları gerekiyor. Ülke olarak yerli üretim yapmamız gerek. Uzak Doğu daha cüzi, daha az eleman ücretiyle üretim yapıyor. Biz ise faiz oranları yüksek olunca alıp satamıyor, üretemiyoruz. Dolayısıyla sıcak para çekmek için faiz üzerinden politikayı doğru bulmuyoruz” şeklinde konuştu.

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