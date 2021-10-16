Çarkçı Kemal’in hayatı yalan

Türkiye’deki huzur ve kardeşlik ortamını sabote etmek için “Siyasi cinayetler olabilir” iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayatı aslı astarı olmayan ve hiçbir zaman ispatlayamadığı deli saçması iddialarla dolu. Genel başkanlığı süresince gafları gündeme gelen Kılıçdaroğlu, “mitomani” hastalığına yakalanmışçasına, yalanlarına önce kendisi inandı, köşeye sıkıştığında ise anında ağız değiştirdi.

Kemal'in son çarkı 'siyasi cinayet'

Yürüttüğü kirli siyasetiyle Türkiye’nin huzurunu hedef alan Kılıçdaroğlu’nun tarihe geçen iftiralarından bazıları şöyle...

Kılıçdaroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, “Siyasi cinayetten endişe ediyorum” diyerek çok tehlikeli bir operasyona soyundu. Kendisine yönelik “Elindeki belgeleri savcılara teslim et” çağrısı üzerine köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın muhalefet liderlerine yönelik protestolar için söylediği “Bunlar daha iyi günleriniz” sözlerini kastettiği iddiasında bulunarak anında çark etti.

Köşeye sıkışınca anında unutuyor

Deniz Baykal’a kurulan kaset komplosuyla ilgili “Ben gözlerimle gördüm. Bir değil birden fazla kaseti izlediğini gördüm” diyerek Cumhurbaşkanı’nın sözkonusu kaseti izlediğini öne süren Kılıçdaroğlu, önce “Görüntüleri getiren kişiler maskeliydi yüzlerini göremedim” dedi, akabinde “Hatırlamıyorum” diyerek kendi sözlerini inkar etti.

“Doğrudur” dediği yalan çıkıyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın “Saray’a çıkan CHP’li” iddiasıyla ilgili katıldığı bir TV programında, “Ben şaşırmadım. Doğrudur” dedi. Gelen tepkiler sonucu köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu ‘Doğrudur’ açıklaması için “Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor” ifadesini kullandı.

180 Bylockçu iddiası havada kaldı

Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Kasım 2016’da olağanüstü toplanan MYK’da “ByLock kullanan 4 bakanı ve 60’a yakın vekili açıklayacağız” dedi. Akabinde, “AKP içinde 120-180 civarında ByLock’çu milletvekili var” diyerek rakamı yükseltti. Ancak aradan geçen 5 yıla rağmen bu iddiasını ispatlayamadı.

Kemal söyledi MİT yalanladı

CHP lideri, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol alan FETÖ imamı firari Adil Öksüz’ün MİT elemanı olduğunu iddia ederek, ‘öldürülebileceğini” söyledi. Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlayamazken, MİT’ten anında yalanlama geldi. Kılıçdaroğlu 2012 yılında da kendisinin, ailesinin ve bazı milletvekillerinin MİT tarafından izlendiğini ve dinlendiğini iddia etti. MİT ise Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin gerçeği yansıtmadığını MİT’in görevlerinin yasalarla belirlendiğini bildirdi.

“Silahları gördüm” dedi

Kılıçdaroğlu 17 Mayıs 2015’te, Enis Berberoğlu ile Zaman gazetesine giderek Ekrem Dumanlı ile görüştü. 20 Mayıs’ta Hürriyet gazetesini ziyaret ederek: “CHP iktidarında MİT tırları öyle gidip gelmeyecek. Silah taşımayacaklar. Filmleri var, kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim” dedi. 27 Mayıs’ta Dündar ile görüşen Berberoğlu, tırların görüntülerini Dündar’a verdi.

Altın klozet elinde patladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Beştepe Külliyesi’nde ‘altın kapaklı klozet’ olduğu iddiasında bulundu. Erdoğan’ın altın klozet iddiasını ispatlaması gerektiği sözleri karşısında, “Ben Saray demedim. ‘Ankara’daki Beyler” dedim yiyerek sözlerini inkâr etti.

CNN’de söyledi HT’de inkar etti

CNN Türk canlı yayınında “Biz hapiste hasta yatan PKK’lıya da gittik, DHKP-C’liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık” diyen Kılıçdaroğlu Habertürk’te konuyla ilgili soru üzerine, “Sözde ben hastaneye PKK’lıları ziyarete gitmişim. Ya pes ya, pes yani. Adam biraz Allah’tan korkar. Ben hiçbir yerde ziyaret etmedim. Oruçlu ağızla bu kadar yalan söylenmez” diyerek inanılmaz bir çarka imza attı.

“Seçimle gelen seçimle gider”

CHP, tutuklanan HDP’lilere yönelik yayınladığı skandal bildirisinde, “Milletvekillerinin tutuklanması anayasaya aykırıdır” ifadelerine yer verdi. Kemal Kılıçdaroğlu gelen tepkiler üzerine çark etti, savunduğu ve tutuklanmaları anayasaya aykırıdır dediği HDP’li vekiller için “Seçimle gelen, ben hukukun üstündeyim, istediğimi yaparım’ diyemez. ‘Ben savcıya, hakime gitmem, ifade vermem’ diyemez. Gidecekti, ifadesini verecekti” açıklamasında bulundu.

PKK’ya destek veren yavrusudur

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencileriyle bir araya gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine PYD’nin silahlı gücü YPG’yi “Terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak gördüğünü” söylemişti. Aynı Kılıçdaroğlu, bir başka açıklamasında, “Kim PKK’ya destek veriyorsa, biz onu PKK’nın yavrusu olarak görürüz” diyerek tutarsızlık örneği sergilemişti.

Kılıçdaroğlu’nu ortağı bile ‘ip’lemedi!

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, siyasi cinayetler işleneceği iddiasına ilişkin “Bu konunun Türkiye’de çok fazla dillendirilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi. Partisinin Eskişehir İl Başkanlığı’nda konuşan Erdem, konuya ilişkin şunları dile getirdi: Bu tip şeyler olabilir, yani bu tip duyumlar gelebilir. Böyle duyumlar varsa böyle duyumlar aldığını söyleyene sorulabilir devlet tarafından. Cumhuriyet savcımız buna ilişkin bir soruşturma açmış, öyle bir haber geldi. Şunu söylemek istiyorum, 2023 seçimleri ya da ilk genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesinlikle demokratik kurallara göre yapılacaktır. Kesinlikle güven içerisinde, sandık güvenliği içerisinde yapılacaktır. Buna ilişkin en ufak bir şüphemiz yok. Bunun ötesinde başka bir şey söylemek istemiyorum.”