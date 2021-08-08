Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,30

Geçen ay yüzde 0,85 olan ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,99’a yükseldi. Bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 16,30 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,62’den 12,48’e düşerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,43’ten yüzde 10,52’ye yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,99’dan 8,94’e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,37’ye çıktı. Bir önceki anket döneminde 24,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 23,5 milyar dolara indi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi de 21,3 milyar dolardan 21,2 milyar dolara geriledi.