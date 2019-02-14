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Cari açık resmen açıklandı

Merkez Bankasının verilerine göre aralık ayında cari açık 1.44 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre yıllık cari açık ise 27.6 milyar dolar oldu.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:44
Cari açık resmen açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamasına göre Aralık ayında cari açık 1.44 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise 27.63 milyar dolar düzeyince cari açık gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre azaldı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Aralık ayına göre 6.313 milyon ABD doları azalarak 1.437 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 27.633 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Aralık ayında 2.451 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 2.505 milyon ABD doları fazla verdi.

Bu ayda, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5.861 milyon ABD doları azalarak 1.683 milyon ABD dolarına geriledi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 118 milyon ABD doları tutarında artarak 898 milyon ABD dolarına yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 197 milyon ABD doları azalarak 883 milyon ABD doları oldu.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 131 milyon ABD doları azalarak 136 milyon ABD dolarına geriledi.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 297 milyon ABD doları artarak 803 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:44
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