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Ekonomi Cari açık 3.3 milyar dolar
Ekonomi

Cari açık 3.3 milyar dolar

Cari işlemler açığı, martta bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 124 milyon dolar azalarak 3 milyar 329 milyon dolara geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 21:45:00 -
Cari açık 3.3 milyar dolar

12 aylık açık da 36 milyar 192 milyon dolar oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 228 milyon dolar tutarında artarak 742 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 27 milyon dolar azalarak 1 milyar 184 milyon dolara indi. Bir önceki yılın mart ayında 280 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu dönemde 47 milyon dolar net giriş ortaya koydu. Kaynağı belli olmayan para girişi veya çıkışını gösteren net hata ve noksan kalemi ise 1.56 milyar dolar fazla verdi. Net hata noksan, ocak-mart döneminde 6.92 milyar dolar olarak gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, cari açığın düşüş eğilimine girmiş olmasında dış ticaret rakamlarının önemli rol oynadığını belirtti. İhracatın cari açığın kapanmasına olumlu katkı sunduğunu vurgulayan Şener, “Turizm gelirlerimiz arttırılabilirse ödemeler dengesi istatistiklerinde daha pozitif sonuçlar görebiliriz. Salgın ve aşılamanın seyri ileriye dönük tahmin yapmayı zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı. Ekonomist Haluk Bürümcekçi de “Turizm ve taşımacılık gelirlerinde devam eden zayıflığa rağmen yıllık cari açıkta düşüşün süreceğini düşünüyoruz” dedi.

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