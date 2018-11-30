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Çapulcu yanlısı BM ikiyüzlü davranıyor

Gezi Parkı'nda başlayan darbe kalkışmasında sahne alan çapulculara karşı yapılan müdahaleye tepki gösteren BM, Fransa'da yaşanan olayları görmezden gelerek ikiyüzlülüğünü ortaya koydu.

30 Kasım 2018 Cuma 15:52
Çapulcu yanlısı BM ikiyüzlü davranıyor

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Gezi Parkı olayları sırasında polisin, ülkeyi yakıp yıkan çapulculara karşı müdahalelerini 'Aşırı şiddet' olarak nitelendiren Birleşmiş Milletler, 780 kişinin yaralandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve göstericilerin polisler tarafından yerlerde sürüklendiği Fransa'daki gösterilerde polisin şiddet kullanmadığını öne sürerek çifte standardını bir kez daha gösterdi.

Konuyu Akit’e değerlendiren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, “BM, 2017’de Fransa’da terörle mücadele kanununda OHAL’de kuralları kanun üstü getirdi. Türkiye’de onlardan çok daha ağır olduğunu, FETÖ Terör Örgütü’nün 250 kişiyi şehit ettiği olayda aynı şekildeki OHAL ilanına sıcak bakmadı. Bu Avrupa’nın tanıdığımız, bildiğimiz çifte standartlı, iki yüzlü, kendi kurulu düzenlerini korumaya yönelik davranış olarak görüyorum” dedi.

Batı’nın ikiyüzlülüğü tescillendi

Türk halkının, Batı’nın Türkiye’ye karşı çifte standartının farkında olduğunu belirten AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, “Batı’nın, Türkiye’ye karşı uyguladığı çifte standardı, her olayda olduğu gibi bu son olaylarda da görüyoruz. Ülkemizde 5 sene önce cereyan eden Gezi olaylarında polis, bu boyutta bir şiddet kullanmadı. Fransa’daki olayları birkaç gündür takip ediyoruz. Ama söz konusu Fransa olunca Batı medyası bunu görmüyor. Bu tutum Batı’nın iki yüzlülüğünü gösteriyor. Bu son olayda da Batı’nın iki yüzlülüğü tescillendi” diye konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay ise, “Birleşmiş Milletler, yıllardır bize farklı, Avrupa ülkelerine farklı davranıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Onlara göre Batı hep doğru yapar. Ama söz konusu Müslüman ülke olunca farklı davranılıyor. Zaten bunlar Haçlı Ordusunun kalıntıları” değerlendirmesini yaptı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:52
  1. Şanlıurfa
  2. Ordu
  3. Kütahya
  4. Afyon
  5. Gezi Parkı
  6. Gezi Parkı olayları
  7. Birleşmiş Milletler
  8. AK Parti
  9. Ali Özkaya
  10. İshak Gazel
  11. Ahmet Akay

YORUM YAZ

  • ErdoğanErdoğan25 dk önce
    BM nin canı cehenneme biz avrupayıda BM ninde ne sahtekar olduklarını biliyoruz üzücü olan şuki mecburuz adamlarla çalışmaya yoksa herkes neyin ne mal olduğunu çok iyi öğrendi Chpliler hariç
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