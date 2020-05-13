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Yerel

Çapa yapmaya gittiği tarlasında cesedi bulundu

Bursa'da yaşayan çiftçi Yahya Filiz, çapa yapmak için gittiği tarlasında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:42:00 -
Çapa yapmaya gittiği tarlasında cesedi bulundu

Bursa'nın ​Mustafakemalpaşa ilçesinde evli ve 3 çocuk babası 55 yaşındaki Yahya Filiz, tarladaki işlerini yapmak için dün sabah evden çıktı.

Filiz’den uzun süre haber alamayan yakınları, tarlaya gitti. Filiz’in tarlada hareketsiz yatarken bulan yakınları, sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Filiz’in öldüğü tespit edildi. Yahya Filiz’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Yorumlar

Yıldırım

Ecel nerde bilinmez. Allah rahmet eylesin Dinimiz yalnız yolculuk yapmayın diyor. İki kişi olacaksın
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