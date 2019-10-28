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Sağlık

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri eğitimlerine Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nde devam ediyor

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nin 26 Eylül Perşembe İstanbul’da gerçekleşen 5.8 şiddetindeki deprem sonrasında Çapa’daki binasında oluşan derin çatlaklar nedeniyle taşınması kararlaştırılmıştı.

2019-10-28 16:42:00 -
Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri eğitimlerine Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nde devam ediyor

Çapa Diş Hekimliği binasının tahliyesi sonrası Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi’ nde Cumartesi günleri hasta kabulüne başladılar. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri, Öğretim üyeleri eşliğinde tedavi süreci devam eden hastalara klinik uygulamalarını Biruni Üniversitesi Diş Hastanesi’nde devam ediyor.

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naime Bilinç Bulucu “ Bizim için önemli olan Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin aksamaması ve hastaların tedavilerinin kesintiye uğramamasıdır. Önümüzdeki 6 ay boyunca Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine ve hastalarına ev sahipliği yapmaktan, bilim ve eğitime hizmet etmekten mutluluk duyacağız.”dedi.

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