0553 313 94 23

Cansuyu'nun Afrika'daki kurban çalışması

21 ülkede mazlum ve muhtaçlar için kurban kesecek olan Cansuyu Derneği ekipleri, Somali ve Benin'de 65 bin kişiye kurban eti ulaştıracak

11 Ağustos 2019 Pazar 11:36
Cansuyu'nun Afrika'daki kurban çalışması

SOMALİ/BENİN (AA) - Cansuyu Derneği, Somali ve Benin'de 65 bin kişiye kurban eti ulaştıracak.

Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yer aldığı 21 ülkede kurban kesecek olan Cansuyu Derneği ekipleri, Somali ile Benin ülkelerine ulaştı.

Somali'nin Mogadişu ile Benin'in Cotonou, Ouidah, Toviklin, Bante ve Save şehirlerinde hazırlıklarını tamamlayan ekipler, hayvan pazarlarında sıkı pazarlık sonucunda kesecekleri kurbanlıkları satın aldı.

Derneğin Somali Koordinatörü Osman Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın birinci günü 25 bin kişiye kurban eti dağıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Diğer günlerde de çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Bayram öncesi hayvan alımlarımızı yaparak bayrama hazır şekilde girdik. Geldiğimiz gün bizleri umutla beklediklerini dile getiren Somali halkına umut olmaya, can suyu olmaya devam edeceğiz. Türkiye'den Somali'ye bağışlarını yapan hayırseverlerden Allah razı olsun."

- Benin'de 40 bin kişiye ulaşacak

Derneğin Benin Koordinatörü Murat Sali, Benin'in bazı şehirleri ve şehirlere bağlı kırsal bölgelerde kurban yardımı yapacaklarını söyledi.

Hayırseverlerin yardımlarını, emanetlerini yerine ulaştıracaklarını belirten Sali, şöyle devam etti:

"Kurbanlarımızı aldık, kesim ve dağıtım bölgelerini belirledik. Kurbanları İslami usullere uygun olarak her hayvanın başında bağışçıların isimlerini okuyup vekaletleri devrederek keseceğiz. Daha sonra ihtiyaç sahibi kardeşlerimize et olarak ulaştıracağız. Yaklaşık 40 bin kişiye ulaşacak şekilde planladığımız çalışma ile buradaki ailelerin bayram sofralarına ve bayram sevinçlerine ortak olacağız."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:36
  1. Benin
  2. Somali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çebi, kurban satış ve kesim alanında vatandaşla bayramlaştı
    1. Başkan Çebi, kurban satış ve kesim..
    2. Hayvanlardan bulaşabilecek..
    3. Suriyeli engelli gencin protez bacak..
    4. Destici Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret..
    5. Kurban eti nasıl dağıtılır? Kimlere ve..
    6. Mısır'da bayram namazı kılındı
    7. Mannheim’da bayram coşkusu
    8. Ömer Çelik'ten sürücülere bayram..
    9. İdlib’de Kurban Bayramı eda edildi
    10. Başkan Saygılı: "Bayramlarda..
    11. Acemi kasaplar hastanelere akın etti
    12. Tokat’ta acemi kasap bilançosu: 107..
    13. Cansuyu'nun Afrika'daki kurban çalışması
    14. Hükümetten ‘Hybrit’ araçlara yüzde..
    15. Fatih Terim Galatasaray'dan sonraki..
    16. Mehmetçik Kurban Bayramı’nı Hudut..
    17. Melikgazi’de belirlenen alanlar..
    18. Kurban keserken yaralananlar..
    19. Başkan Gökhan Yüksel ve kreş..
    20. Konya’da Kurban Bayramı manzaraları
    21. Kastamonu'da bayramın tadı "çekme helva"
    22. ABD'nin kararı sonrası harekete..
    23. Bakan Kasapoğlu gençlerle birlikte..
    24. Bayram namazından çıkan yayaya..
    25. Bayramda et tüketimi sonrası alerji..
    26. İşçiler CHP’den işini ve ekmeğini..
    27. Yıldızların altında yürüyüp güneşin..
    28. Kurtarılan Türk gemici yaşadıklarını..
    29. Yalova Kent Ormanı'na turist ilgisi
    30. (GRAFİKLİ) Süper Lig'de statlar yeni..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı