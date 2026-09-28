Cansuyu, Teşkilat ve Eğitim Kampı'nda Buluştu

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve derneğin çalışmalarını anlatan tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Programda dernek yönetim kurulu üyeleri ve ilgili birim koordinatörleri katılımcılara eğitimler verdi. “Neyi, niçin ve nasıl yapıyoruz?” sorusu ekseninde Cansuyu'nun çalışma anlayışı ele alınırken yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerin teknik detayları ile teşkilat yapılanmasına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Köylü: “Muhtaç olan herkesin yanında olmak zorundayız”

Kampın açılış konuşmasını yapan Cansuyu Genel Başkanı Mustafa Köylü, kardeşlik ile birlik ve beraberliğin derneğin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Cansuyu, kurulduğu ilk günden bu yana bir gönül hareketi olarak, kardeşlerimizin desteği ve dualarıyla bugünlere geldi. Rabbimiz ‘Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin’ buyuruyor. Gücümüz birliğimizde ve kardeşliğimizdedir. Biz sadece bir köprüyüz; bu işin asıl sahibi gönüllülerimiz ve bağışçılarımızdır. Bu anlayış bizi biz yapan ve bağışçıya olan sorumluluklarımızda güven duygusunu perçinleyen unsurlardan biridir.

Kim olduğuna bakmaksızın muhtaç olan herkese yardım etmek zorundayız. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ‘Yeryüzündekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin’ buyuruyor. Muhtaçlık ne bir coğrafyayla ne de bir süreyle sınırlıdır.

Bize emanet edilen her bağışın gerçek ihtiyaç sahibine ulaşması için nitelikli, donanımlı ve Cansuyu hassasiyetini taşıyan gönüllülerle çalışmalıyız. Ekiplerimizde bu yeterlilikteki insanlar oılmalı. Rabbimiz ‘Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder’ (Nisâ, 58) buyuruyor. Emanetler bizim onurumuzdur; ihmale, israfa ve emanete riayetsizliğe izin vermeyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi; sadece elimizi değil, kafamızı taşın altına koyacağız.

Bütün dünyanın gözü önünde Gazze ve Gazzeli kardeşlerimiz yok ediliyor. Efendimiz müminleri, bir organı rahatsızlandığında bütün bedeni bu acıya ortak olan tek bir vücuda benzetir. Gazze'nin acısı hepimizin acısıdır. Gazze'deki kardeşlerimize yardımlarımız 7 Ekim olayları başladığından bu yana kesintisiz devam ediyor ve aynı gayretle yanlarında olmayı sürdüreceğiz.”

Kampın kazandırdıkları: Ortak bir çalışma dili

Farklı illerden gelen temsilcileri ve yürütme kurullarını aynı çatı altında buluşturan kamp, il teşkilatlarının çalışmalarının birlikte değerlendirildiği ve tecrübelerin paylaşıldığı bir buluşma oldu. Eğitimlerle, sahada görev alan her gönüllünün yalnızca ne yaptığını değil, bunu niçin ve nasıl yaptığını da bilmesi amaçlandı.

Kampta öne çıkan ortak kanaat, Cansuyu adına yürütülen her çalışmanın hangi ilde ya da hangi ülkede yapılırsa yapılsın aynı hassasiyet ve aynı usulle yürütülmesi gerektiği oldu. Bağışın kabulünden makbuz ve kayıt süreçlerine, ihtiyaç sahibinin tespitinden bağışçının bilgilendirilmesine kadar her aşamada ortak bir dilin konuşulması, derneğe duyulan güvenin teminatı olarak görüldü.

Gözler sahada

Program, katılımcılara katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi. Kamp sonrasında il teşkilatlarından; edinilen bilgi ve tecrübeyi kendi bölgelerine taşımaları, gönüllü kadrolarını nitelikli isimlerle güçlendirmeleri ve yeni dönem çalışmalarını aynı özen ve disiplinle sahaya yansıtmaları bekleniyor. Cansuyu, kampta pekiştirilen bu ortak anlayışın ihtiyaç sahiplerine ulaşan her yardımda karşılık bulmasını hedefliyor.