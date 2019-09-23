Cansuyu Derneği’nden Erdoğan’a Keşmir çağrısı

Yeni Akit Ankara

Cammu Keşmir bölgesinde baskı ve zulümlerini sürdüren Hindistan yönetiminin, bir an önce işgalci politikasından vazgeçmesini isteyen Cansuyu Derneği, yayınladığı bildiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu. Bildiride, Başkan Erdoğan’ın Keşmir meselesini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda gündeme getirmesini isteyerek, şöyle denildi: “Cammu-Keşmir meselesinin BM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyanın gündemine getirilmesi; referandum sürecinin BMGK tarafından tekrar gündeme alınması ve bir halk referandumunun uluslararası gözlemcilerin denetiminde yapılması; işgal ve gayri hukuki uygulamaların ortadan kaldırılması, Keşmir halkının en büyük beklentisidir.”