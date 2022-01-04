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Yerel Cansız mankeni bile soydular! Kıyafet hırsızları böyle yakalandı!
Yerel

Cansız mankeni bile soydular! Kıyafet hırsızları böyle yakalandı!

Antalya’da 2021’in son gününde tezgahtakilerle yetinmeyip cansız mankenin üzerindeki kıyafetleri bile çalan, Kapalı Çarşı’da 4 ayrı iş yerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 11:54:00 - 2022-01-04 12:00:16

Manavgat Çarşı esnafı arasında birlikteliğin sağlanamaması nedeniyle 3 yıldır bekçisi bulunmayan, TEDAŞ tarafından aboneliğinin iptal edilmesi nedeniyle de aydınlatmaları çalışmayan Kapalı Çarşı'da, 2021 yılının son gecesi yaşanan hırsızlık olaylarının failleri yakalandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, titiz bir çalışma sonucunda hırsızlık olayının faillerini belirledi. Asayiş ekipleri tarafından yakalanan Y.K. (13), R.K. (14), E.D. (15) isimli suça sürüklenen çocuklar ile B.D. (25), Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Y.K., R.K., E.D. ve B.D.'nin önceden de hırsızlık olaylarına karıştıkları ve kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

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