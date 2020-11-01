  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cansız bedenlerine ulaşıldı: Doğanlar Apartmanı bir aileye mezar oldu
Gündem

Cansız bedenlerine ulaşıldı: Doğanlar Apartmanı bir aileye mezar oldu

İzmir'de, depremde yıkılan binalarında enkazlarında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 23:47:00 -
Cansız bedenlerine ulaşıldı: Doğanlar Apartmanı bir aileye mezar oldu

İzmir´de deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında acı haberler art arda geldi. Saat 19.55 sıralarında Doğanlar Apartmanı´nda 5 dakika içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişinin cansız bedenleri moloz yığınları altından çıkartıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Kimlikleri belli oldu

İzmir´de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeghiazaryan ‘Tetikte olmamız lazım’ diyerek korkusunu dile getirdi: Türkiye orduyu kuruyor
Dünya

Yeghiazaryan ‘Tetikte olmamız lazım’ diyerek korkusunu dile getirdi: Türkiye orduyu kuruyor

Ermenistan Devrimci Federasyonu Taşnak’ın eski üyesi ırkçı Arthur Yeghiazaryan, sosyal medya hesabından ülkesine uyarı niteliğinde bir payla..
Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı
Dünya

Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Şuşa şehrini güney cephesinden kuşattı.
Fransızca öğretmenini kim öldürdü? Bu gerçekler çok konuşulacak
Dünya

Fransızca öğretmenini kim öldürdü? Bu gerçekler çok konuşulacak

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanlara hücum etmesine neden olan saldırıya ilişkin dikkat çeken bilgiler yayınlandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay