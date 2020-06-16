Canpolat ilçede süren çalışmaları denetledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede yapımı devam eden parkları ve mahalleye kazandırılacak sosyal alanları yerinde denetleyerek, yetkililerinden bilgilerden aldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi ve Devteşti mahallelerinde yapımı devam eden parkları ve mahalleye kazandırılacak semt pazarı ve halı saha alanlarında incelemelerde bulundu.

Mevcut ve yapımı devam eden parkları tek tek inceleyen Canpolat, “Ahmet Yesevi mahallemizde yeşil vadi olarak adlandırdığımız bölgede çevre koruma ve kontrol müdürlüğümüzün çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalarımızı en kısa tamamladığımızda Ahmet Yesevi Mahallemizde her şeyi ile tamamlanmış bir yeşil vadi oluşturup mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Ve yine Ahmet Yesevi Mahallemizde 25 metrelik yol üzerinde de 3 tane 5 dönümlük parklarımız var. Bunlar ile ilgili olarak da devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Ayrıca yine aynı bölgede bir semt pazarı ve halı sahayı da arkadaşlarımız çizimlerini tamamladılar. En kısa sürede bu yerlerimizin ihalesini yapıp bir an önce vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Ben şimdiden bu çalışmalarımızın Ahmet Yesevi Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.