  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da okullar tatil mi? Gözler valiliğin açıklamasına çevrildi 2 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 2 Şubat 1814: Hayâtî Ahmed Efendi'nin vefatı (Osmanlı Âlimi) Gazze’de Ateşkes İşlemiyor Katliamlar Devam Ediyor! AKOM İstanbul için saat verdi! Buz gibi hava ve kar kapıda ABD'li yetkili: 'Trump ile Erdoğan arasında kardeşçe bir bağ var' Ruslar 5 bin kez bombaladı: Zelensky hava savunma desteği istedi! Küresel çetenin tehlikeli gördüğü dört liderden birisi Erdoğan: Epstein’in "açıksız" dediği o büyük itiraf! Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"
Gündem Canlı yayınlanacak! Külliye'de Berat Gecesi programı!
Gündem

Canlı yayınlanacak! Külliye'de Berat Gecesi programı!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İslam aleminin üç ayların içerisinde idrak ettiği önemli gecelerden biri olan Berat Kandili nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nde düzenlenen Berat Gecesi Özel programı bu akşam 20.00’de Kanal D’den canlı yayınlanacak.

Allah’ın rahmetine ve affına nail olma, güzelliklere kucak açıp Yaradan’a sığındığımız bu mübarek gecenin, tüm insanlık alemi için hayra, huzura ve barışa vesile olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yatsı namazından sonra özel bir program düzenlenecek. Külliye’de bulunan Beştepe Millet Camii’nde Berat Gecesi Özel programı icra edilecek.

KURAN-I KERİM TİLAVETİ

Program, Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu ile başlayacak. Ardından Ankara Beştepe Millet Camii’nden Mustafa Orhan, Ankara Beştepe Millet Camii Müezzini Ahmet Kuzu, Esenler Sondurak Camii’nden Hifzullah Doğru, Ankara Çankaya Kocatepe Camii’nden Mehmet Atıcı’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam edecek.

SALAVAT VE İLAHİLER

Gecede Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu tarafından salavat ve ilahiler seslendirilecek. Berat Kandili Özel programı, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar’ın yapacağı dua ile sona erecek.

KANAL D’DEN CANLI YAYINLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nde düzenlenen Berat Gecesi Özel programı bu akşam 20.00’de Kanal D’den canlı yayınlanacak.

Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili namazı, zikirleri, duaları
Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili namazı, zikirleri, duaları

İSLAM

Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili namazı, zikirleri, duaları

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili bugün idrak edilecek
Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili bugün idrak edilecek

İSLAM

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili bugün idrak edilecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23