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Dünya Canlı yayınında Filistin'e destek sloganı! Muhabir panikledi
Dünya

Canlı yayınında Filistin'e destek sloganı! Muhabir panikledi

Yeniakit Publisher
2024-07-15 03:57:00 -

İngiliz devlet kanalı muhabirinin İngiliz taraftarla yaptığı canlı yayın röportajı sırasında bir tarftar Filistin'e destek verdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finali'nde İspanyaİngiltere'yi 2-1 mağlup ederek 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

CANLI YAYINDA FİLİSTİN'E DESTEK SLOGANI

Dev finalin ardından İngiliz devlet kanalı muhabirinin İngiliz taraftarla yaptığı canlı yayın röportajı sosyal medyada gündem oldu.

Alkol etkisindeki İngiliz taraftar maçla ilgili açıklama yaptığı esnada bir anda "Free Palestine" (Filistin'e özgürlük) diyerek bağırmaya başladı.

MUHABİR PANİKLEDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiliz taraftarın Filistin'e destek sloganıyla bağırınca muhabir panikleyerek canlı yayını alelacele sonlandırdı.

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