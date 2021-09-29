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Gündem Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu ile Ersan Şen arasında sert tartışma
Gündem

Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu ile Ersan Şen arasında sert tartışma

Habertürk canlı yayınına konuk olan akademisyen Yaşar Hacısalihoğlu ile hukukçu Ersan Şen arasında gerilim yaşanırken, Hacısalihoğlu'nun hakaretamiz sözü şok etkisi oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 03:34:00 -

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'te siyaset gündemine dair konular ele alındı.

Hemen hemen her tartışma programında yer alan ve her konuda konuşan Ersan Şen, bu kez akademisyen Yaşar Hacısalihoğlu ile ekran sürtüşmesi yaşadı.

Programın sonlarına doğru, Yeniyüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ile hukukçu Ersan Şen arasında tartışma yaşandı.

Ersan Şen ve Hacısalihoğlu tartıştı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelesi üzerine hararetlenen tartışmada Yaşar Hacısalihoğlu, "Senin ömrün kadar bu işlerle uğraştım, her b.ktan anlayacaksın değil mi?" deyince ortam daha da gerildi.

Ersan Şen de aynı ifadelerle karşılık verince moderatör Kübra Par araya girdi ve yayını sonlandırdı.

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