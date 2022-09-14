Canlı yayında Vahdettin tartışması! Altaylı'nın dengesi bozuldu

Yazar Murat Bardakçı Habertürk canlı yayınında Mustafa Kemal'in Samsun'a gönderilmesini devlet operasyonu olarak tanımlayarak, gönderilmesi için hazırlanan belgede Sultan Vahdettin'in imzası olduğunu söyledi.

Bardakçı'ya atıf yapan Prof. Dr. Yusuf Kaplan'ın mesajını okuyan sunucu Fatih Altaylı canlı yayında kendinden geçti.

İşte Altaylı'nın açıklamaları:

Murat deminden beri burada diyor ki Kurtuluş Savaşı'nın başlatılmasında Vahdettin'in alakası yoktur diyor. Yusuf Kaplan diye birisi diyorki Murat Bardakçı güzel açıklamalar yapıyor. Mügalata yapıyor Vahdettin hain değildir. Mustafa Kemal Atatürk'ün gönderilmesi devlet operasoyunudur diyor. Kardeşim devlet operasyonunun Vahdettin ile alakası yoktur.