Canlı yayında Türk askerini Ukrayna'ya çağırdı!

Rusya'nın Ukrayna'ya resmen harekat başlatmasının ardından dünyanın gözü kulağı Ukrayna'ya çevrildi. Rus uçakları ve topçuları Ukrayna'nın birçok kentinde bombardırmana başladı. Alınan bilgilere göre, şuana kadar 5 Rus savaş uçağı düşürülürken, 50 Rus askeri öldürüldü.

Savaşın canlı tanıklarından biri olan öğretim görevlisi Dr. Oleksandr Sereda, A Haber televizyonunda canlı yayına katıldı. Kendisinin şu an Odessa'da olduğunu belirten ve çevreden bomba seslerinin yükseldiğini söyleyen Sereda, Türkiye'den yardım istedi. Gelen bomba sesleriyle yaşadığı korku gözlerinden okunan öğretim görevlisi, Türk askerinden canlı yayında yardım istedi.