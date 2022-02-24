  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Canlı yayında Türk askerini Ukrayna'ya çağırdı!
Dünya

Canlı yayında Türk askerini Ukrayna'ya çağırdı!

Ukrayna'da savaşın resmen başlamasının ardından Odessa kentinde bulunan öğretim görevlisi Dr. Oleksandr Sereda canlı yayında Türkiye'den yardım istedi. Dr. Sereda, Türkiye'nin Ukrayna'nın dostu olduğunu belirterek "Türkiye'den asker yardımı talep ediyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 12:18:00 - 2022-02-24 12:34:51

Rusya'nın Ukrayna'ya resmen harekat başlatmasının ardından dünyanın gözü kulağı Ukrayna'ya çevrildi. Rus uçakları ve topçuları Ukrayna'nın birçok kentinde bombardırmana başladı. Alınan bilgilere göre, şuana kadar 5 Rus savaş uçağı düşürülürken, 50 Rus askeri öldürüldü.

Savaşın canlı tanıklarından biri olan öğretim görevlisi Dr. Oleksandr Sereda, A Haber televizyonunda canlı yayına katıldı. Kendisinin şu an Odessa'da olduğunu belirten ve çevreden bomba seslerinin yükseldiğini söyleyen Sereda, Türkiye'den yardım istedi. Gelen bomba sesleriyle yaşadığı korku gözlerinden okunan öğretim görevlisi, Türk askerinden canlı yayında yardım istedi.

3. dünya savaşı mı çıkıyor? Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri:
3. dünya savaşı mı çıkıyor? Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri:

Dünya

3. dünya savaşı mı çıkıyor? Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

türkiye nin yardıma gitmesi tehlikeli olur diye düşünüyorum.
  • Yanıtla

MURATHAN

olur bizde rusya ile savaşa girmiş olalım avrupa amerika dursun gürlesin biz asker gönderelim
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay