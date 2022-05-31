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Medya Canlı yayında tokatlar, küfürler havada uçuştu! Seda Sayan şok etti
Medya

Canlı yayında tokatlar, küfürler havada uçuştu! Seda Sayan şok etti

Toplum ahlakını bozan izdivaç programlarında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Seda Sayan'ın programında iki konuk arasında arbede yaşandı. Seda Sayan'ın yaşananlar karşısında hiçbir şey olmamış gibi programa devam etmesi izleyenleri şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 15:10:00 - 2022-05-31 15:17:45

Toplum ahlakını bozan içerikleriyle evlilik kurumunun adını lekeleyen ve evlendirme programından çok bir ‘show’ programına dönüşen sözde izdivaç programlarının hepsi yayından kaldırılmıştı.

Fakat 'Sabahın Sultanı Seda Sayan'da izdivaç programlarına benzer bir format devam ettiriliyor.

Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında bir erkek aday ile kadın arasında kavga yaşandı.

Seda Sayan'ın programına konuk olan Murat ve Havvanur ikilisi arasında tartışma yaşandı. Murat, Havvanur'a tokat attıktan sonra yayın devam etti.

Ancak olayın hemen ardından Murat, bir daha canlı yayında görülmezken Havvanur konuşmasını sürdürdü.

Öte yandan Seda Sayan'ın şiddet olayından sonra programa devam etmesi de dikkat çekti.

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