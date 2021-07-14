Canlı yayında terör sevici HDP'yi tutuşturacak açıklama

Terör sevici HDP'nin Eski Parti Sözcüsü ve Kars Eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı tarafından sunulan Teke Tek programına konuk oldu. Bilgen, programda siyaset gündemi başta olmak üzere, kendisinin kuracağı iddia edilen yeni parti hakkında açıklamalarda bulundu.

"Toplumsal ihtiyaç varsa, zemin oluşur"

Bilgen, "Bu çalışma ete kemiğe büründüğünde, partileşecek gücü bulur, bugünden beyanda bulunmam arkadaşlarım adına yanlış olur. Partilerin kurulmasına karar veren, siyasetçiler değil halktır. Türkiye'de çevre baskısıyla parti kuruluyor, ben böyle bir harita çizmekten yana değilim. Toplum ihtiyaç duyarsa her şart altında, tüm karalama kampanyalarına inat o siyaset kendisini kurar. Hele hele kurucu siyasetten bahsediyorsanız, kendi zeminini bulur." dedi.