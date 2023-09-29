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Dünya Canlı yayında tekme tokat kavga!
Dünya

Canlı yayında tekme tokat kavga!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 15:03:00 -
Canlı yayında tekme tokat kavga!

Pakistan’da canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat ve hukuk uzmanı Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği-Navaz’ın (PML-N) senato üyesi Afnan Ullah Khan, tekme tokat birbirlerine girdi.

Pakistan’da Express News adlı televizyon kanalında canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi’nden (PTI) avukat ve hukuk uzmanı Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği - Navaz’ın (PML-N) senato üyesi Afnan Ullah Khan, tekme tokat birbirlerine girdi.
Canlı yayın sırasında birbirlerine sert söylemlerde bulunan ikiliden Marwat, bir anda ayağa kalkarak, Khan’a saldırdı. Birbirine giren ikili stüdyodaki personel tarafından güçlükle birbirinden ayrıldı.

Marwat kavganın ardından yaptığı açıklamada, Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han'a hakaret ettiği ve ona Yahudi ajanı dediği için Khan’a tokat attığını ifade etti.

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