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Canlı yayında son kulis bilgilerini paylaştı! Ali Babacan'ın partisinde onlar olmayacak

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına başlayan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgileri canlı yayında geldi. Yazar Kemal Öztürk, katıldığı canlı yayında yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:34
Canlı yayında son kulis bilgilerini paylaştı! Ali Babacan'ın partisinde onlar olmayacak

Ali Babacan'ın kuracağı partiye ilişkin son dakika bilgileri Kemal Öztürk aktardı. Ali Babacan'ın partisinin ismi belli değil ancak AK Parti'den bir çok isim partiye geçmek için istifa ediyor.

Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Habertürk Manşet programına katılan gazeteci-yazar Kemal Öztürk, Ali Babacan'ın partisini Kasım sonu ya da Aralık başında ilan edeceğini açıkladı. Ali Babacan'ın partisinin ismi ise hala kesinleşmiş değil. Kesin olan bilgi şu anda kamuoyunda telaffuz edilen isimlerin hiç biri olmayacağı yönünde.

Sadullah Ergin istifa etti

Kemal Öztürk, Babacan ile beraber hareket eden çok sayıda istifa edeceğini duyurdu. 12 yıl AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti’den istifa etti.

Eylül ayında parti teşkilatı tamamlanacak

Ali Babacan partisinin kemik kadrosunu oluşturacak kadrolara ilişkin çalışmalarını Eylül ayı içinde tamamlayacak. Önceliği partide yer alacak isimleri belirlemek. Bu isimlerle parti tüzüğünü birlikte yazacaklar. Ekim ayında parti politikaları netleştirilecek. 2019 yılı çıkmadan da parti duyurulmuş olacak.

Babacan'ın kadrosu

Ali Babacan'ın partisinde yeni isimler olacak. AK Parti'den istifa edip Ali Babacan'ın partisine katılmak isteyenlerin de hepsinin partiye kabul edilmeyebileceğini söyledi. Yepyeni isimler, yepyeni söylem ve yepyeni söylem iddiasındalar.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:34
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