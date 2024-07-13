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Siyaset Canlı yayında ses getirecek kulis! AK Parti’ye geçme kararı verdiler
Siyaset

Canlı yayında ses getirecek kulis! AK Parti’ye geçme kararı verdiler

Yeniakit Publisher
2024-07-13 11:38:00 -

Ankara'da siyasi kulisler son günlerde oldukça hareketli. İddiaya göre, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden toplam 7 milletvekilinin AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Gazeteci Sinan Burhan, Gelecek Partisi'nden AK Parti'ye katılması beklenen isimlerle ilgili edindiği bilgileri canlı yayında paylaştı.

TV100'ün edindiği kulis bilgisine göre önümüzdeki hafta 7 milletvekilinin AK Parti'ye geçecek.

İYİ Parti'den Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Bilal Bilici, Salim Ensarioğlu, Gelecek Partisi'nden ise Selim Temurci, İsa Mesih Şahin, Nedim Yamalı'nın AK Parti'ye önümüzdeki günlerde geçeceği konuşuluyor.

Bomba gelişmenin ayrıntıları TV100'de yayınlanan "Cansu Canan ile özgür ifade" programında açıklandı.

Canan, "İYİ Parti'nin istifa kararı vermelerinde Meral Akşener'in etkisi olduğu iddiası konuşuluyordu. Yine aldığımız bilgilere göre Müsavat Dervişoğlu'nun politikalarındaki görüş ayrılıkları sebebiyle bu kararı verdikleri bir taraftan da AK Parti'deki diplomasinin görüşme trafiğinde etkili olduğu belirtiliyor. Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Bilal Bilici, Salim Ensarioğlu'nun önümüzdeki hafta İYİ Parti'den AK Parti'ye geçeceği iddiaları var. Bilal Bilici için CHP iddiası var. Salim Ensarioğlu da 'gönlüm CHP'den yana' diyenlerden biriydi. CHP yeni merkez partisi demişti. Ama AK Parti'ye geçeceği bilgisine ulaştık biz."  dedi.

Gazeteci Sinan Burhan, Gelecek Partisi'nden gelmesi beklenen isimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Burhan, "Bu 3 isim için görüşmeler yapıldı. Sayın Selim Temurci ile ben görüştüm. Seçim öncesinde de millet ittifakına, 6’lı masaya şiddetli itirazı olan bir isimdi. Nedim Yamalı ile cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde görüşme yapacak. Yamalı ile ilk defa görüştüm. Dedi ki 'Cumhurbaşkanımızdan davet geldi. Ben hacca gideceğim için görüşme imkanı olmadı. Biz kendisiyle görüşeceğiz' dedi. Bu üç isim takvimi bu hafta olur gelecek hafta olur bilemem AK Parti'de siyaset yapacak." dedi.
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