Canlı yayında 'pazarlık' sorusu! Destici'den muhalefeti utandıracak cevap

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Destici'ye katıldığı canlı yayında "Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?" diye soruldu. Destici, pazarlık ittifakı olmadıklarını ve bu tür konuları gündemlerine almadıklarını söyledi.

"Erdoğan'ın kazanması için sahadayız"

Destici, "Bizim ittifakımız bir pazarlık ittifakı değil. Biz ne milletvekilliği ne de bakanlık pazarlığı yapmadık. Bizim şu andaki bütün motivasyonumuz pazar günü gerçekleştirilecek 2. tur seçiminde Sayın Erdoğan'ın kazanması için sahadayız ve gayret göstermeye devam ediyoruz. Gündemimiz bu. Dolayısıyla biz bu tür konuları gündemimize hiç almadık." dedi.