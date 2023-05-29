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Dünya Canlı yayında ortalık karıştı! Ülke bu hareketten dolayı ayağa kalktı
Dünya

Canlı yayında ortalık karıştı! Ülke bu hareketten dolayı ayağa kalktı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 16:56:00 -

İsveç’te iklim aktivistleri yeşil boya ve pankartlarla canlı yayını bastı. Kameramanın eylemciye müdahalesi ise ülkede gündem oldu.

Dünya çapında ses getiren eylemlere imza atan iklim aktivistleri, bu kez de canlı yayınlanan bir programı hedef aldı. İsveç’te 3 iklim aktivisti ünlülerin yarıştığı “Let's Dance” programının final bölümünde eylem gerçekleştirdi. Sahneye çıkan eylemcilerden biri etrafa toz yeşil boya saçarken, diğer eylemci ise kameranın önüne geçerek pankart açtı. Jimmy Jib operatörünün pankart açan eylemciyi kamerayla itip yere düşürmesi ise ülkede gündem oldu.

Güvenlik görevlileri göstericileri sürükleyerek sahneden çıkardı. Olay yerine çağrılan polisler, 3 eylemciyi gözaltına aldı.

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El Salvador'da pek çok kişi bu işi yapıy

Dünya

El Salvador'da pek çok kişi bu işi yapıy


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