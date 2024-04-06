Canlı yayında ortalık bir anda karıştı! Dündar ile Enginyurt birbirine girdi

Türkiye 31 Mart seçimlerini geride bırakırken, CHP'nin elde etmiş olduğu başarı gündemdeki yerini koruyor. Yüzde 37 oy oranıyla 1977'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP'nin başarısının nedenleri siyaset gündemini meşgul ederken, Sözcü TV'deki 'Sözün Gücü' programına Uğur Dündar ile Cemal Enginyurt'un tartışması damga vurdu.

'Tarih onu affetmeyecektir'

14 Mayıs'ta tarihi bir fırsatın kaçırılmış olduğunu söyleyen gazeteci Dündar, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken 'Tarih onu affetmeyecektir' dedi. 2023'teki genel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması halinde seçimi kazanabileceğini savunan Dündar, kurulan Millet İttifakı'nınn çok yanlış bir ittifak olduğunu söyledi.

Enginyurt'tan Dündar'a tepki

Dündar'ın bu sözlerine sinirlenen Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ise "Şu an eğer CHP'nin birinciliğini konuşuyorsak 'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun' dememiz lazım. Halil İbrahim Sofrası kurarak bu ülkede kardeşliği, milli birlik beraberliği getirmiştir." dedi.

İşte Dündar ile Enginyurt arasında yaşanan tartışma:

Uğur Dündar: Kılıçdaroğlu, Türk toplumuna tarihi bir sırsatı kaçırtmış. İmamoğlu ya da Yavaş'ın elini kaldırarak 'işte adayımız' demiş olsaymış, şu an bambaşka bir şeyi konuşuyor olurduk. Tarih onu affetmeyecektir.

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Ece Üner: Şu an ne düşünüyordur acaba?

Cemal Enginyurt: Bu söylem nasıl doğru olabilir ya? Kılıçdaoğrlu 25 milyon 500 bin oy. Cumhur İttifakı'nın tamamı 22 milyon 400 bin oy aldı, 2024 Mart'ta. Seçimi kazanmış mı olduk yani 22 milyon 400 bin oyla? Ekrem'i aday yapsaydık, Mansur'u aday yapsaydık Kemal bey aday olmasaydı müthiş bir sonuç aldık, seçim kazanılmış mı oldu.

Uğur Dündar: Varsayım falan değil. Kesinlikle kazanırdı.

Cemal Enginyurt: Uğur abi şu an eğer CHP'nin birinciliğini konuşuyorsak "Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun" dememiz lazım. Halil İbrahim Sofrası kurarak bu ülkede kardeşliği, milli birlik beraberliği getirmiştir.

Uğur Dündar: Kardeşim CHP'nin oyları yüzde 25'e çakıldı kaldı. Noldu şimdi yüzde 37'ye geldi. İttifak mı yaptı CHP?

Cemal Enginyurt: Tabi ki yaptı!

Uğur Dündar: Hayır yapmadı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ittifak, çok yanlış bir ittifaktı.

Cemal Enginyurt: Ben sokak sokak çalıştım45 gün boyunca.

Uğur Dündar: Kişisel olarak Kemal beye müteşekkil olabilirsin ama bunu Türkiye'nin genel çıkarlarıyla bağdaştıramazsınız. Mansur bey de Ekrem bey de cumhurbaşkanı seçilirdi.

Cemal Enginyurt: Kemal bey de seçilirdi. Olur mu ya bu nasıl bir üslup böyle!

Uğur Dündar: Gayet iyi bir üslup.