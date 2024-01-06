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Medya Canlı yayında ölümden döndü! Yediği kuruyemiş sunucu Cansu Canan Özgen'in soluk borusuna kaçtı! İşte o anlar
Medya

Canlı yayında ölümden döndü! Yediği kuruyemiş sunucu Cansu Canan Özgen'in soluk borusuna kaçtı! İşte o anlar

Yeniakit Publisher
2024-01-06 13:09:00 -

TV 100'de Cansu Canan Özgen, kendi programının canlı yayını sırasında kuruyemiş yerken az daha boğuluyordu. Özgen'in soluk borusuna kuruyemiş kaçtı. Can Özçelik, Heimlich manevrası ile müdahale ederek sunucu Cansu Canan Özgen'in hayatını kurtardı.

tv100 canlı yayınında korkutan anlar yaşandı. Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programında, sunucu ölümden döndü. Cansu Canan Özgen'in hayatını Heimlich manevrası ile gazeteci Can Özçelik kurtardı. 

Canlı yayın sırasında kuruyemiş yiyen programın moderatörü Cansu Canan Özgen'in bir anda öksürmeye başlaması üzerine programın konukları önce su verdi. Ancak durum kötüleşince şaşın kesildi ve araya gidildi. 

Soluk borusuna kuruyemiş kaçtığı belirtilen Cansu Canan Özgen, aranın ardından tekrar yayına döndü ve "Soluk boruma kuruyemiş kaçtı, Can Özçelik'e çok teşekkür ediyorum, çok doğru zamanda müdahale etti. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk." dedi. 

 

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