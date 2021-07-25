Canlı yayında Kuva-yi Milliye kavgası! Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay birbirine girdi

TV 100'de Hande Aydemir'in sunduğu Karşı Mahalle programında, gündeme dair konula ele alındı.

"Kılıçdaroğlu, Kuva-yi Milliye geleneğinden geliyor"

Konuklardan CHP Eski Milletvekili Berhan Şimşek, CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kuva-yi Milliye geleneğinden geliyorum" sözlerini savundu.

"Kuva-yi Milliye, PKK ile işbirliği mi yaptı?"

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur da CHP'nin HDP ile ilişkisini ima ederek, "Kuva-yi Milliye PKK ile işbirliği yapıyordu, değil mi?" dedi.

"Kılıçdaroğlu ile Kuva-yi Milliye'nin ne alakası var"

Sözlerine devam eden Berhan Şimşek'e bir tepki de siyaset bilimci Taceddin Kutay'dan geldi.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kuva-yi Milliye ile ne alakası var" diyen Taceddin Kutay'a Berhan Şimşek "Ne diyorsun sen, haddini bil, adam mısın, bir de papyon takmışsın" diyerek tepki gösterdi.

Karşılıklı söz kavgasının devam etmesi üzerine sunucu Hande Aydemir, araya girmek zorunda kaldı.