Hamza Dağ'dan Davutoğlu'na sert tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programına konuk oldu.

Davutoğlu yaptığı açıklamada 6'lı Masa'nın genel başkanlarının demokrasiden muaf bir "oligarşik yapı" hayal ettiklerini itiraf etti.

Kukla bir cumhurbaşkanı istediklerini açık bir şekilde dile getiren Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olacaklar. Genel başkanlar cumhurbaşkanı gibi ister içeriden ister dışarıdan olsun her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" şeklinde konuştu.

Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Belli ki 6’lı Masa'nın genel başkanları demokrasiden muaf bir oligarşik yapı hayal ediyor. %50+1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayanlar, Türkiye'yi yüzde 0,1’in iki dudağı arasına mahkum etmek istiyor."