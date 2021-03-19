Canlı yayında ihanet tartışması

Habertürk ekranlarında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile CHP 26. Dönem Milletvekili Dr. Gülay Yedekci arasında ihanet tartışması yaşandı.

Andımız tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Perinçek,"CHP'yi de Meral Akşener'i de iki yüzlü buluyorum. Hem HDP ile çalışacaksınız hem de andımızı savunacaksınız. Şu oluyor açık bir şekilde PKK yandaşları Türk'üz diyen andı savunuyor. Türk vatanı düşmanlığında buluşmuş ittifak. Eğer ikna etmek istiyorlarsa Türk milletini o zaman PKK ile ittifaklarına son verirler." dedi.

Bu sözlere tepki gösteren CHP 26. Dönem Milletvekili Dr. Gülay Yedekci, "Öncelikle CHP Genel Başkanı ve bir kadın olarak Meral Akşener adına da iki yüzlü kelimesini Doğu Perinçek'e iade ediyorum. Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına yazdık. Milliyetçiliği kimseden öğrenmeyeceğiz. İhanet edenler aynaya baksın, sizinle hiç konuşulmaz Doğu Bey." dedi