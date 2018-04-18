Canlı yayında HDP'nin adayını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını ve tarihini açıklamasından sonra siyaset kulisleri hareketlendi. Partilerin adayları merak konusu oldu.18 Nisan 2018 Çarşamba 20:44
Dün MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararından sonra siyaset kulislerinde muhalefetin adaylarını tahmin yarışı başladı. Gazete Habertürk yazarı Nagehan Alçı, katıldığı bir televizyon programında HDP'de en güçlü adayın Filiz Kerestecioğlu olduğunu söyledi. Alçı "HDP Filiz Kerestecioğlu üzerinde duruyor" dedi.
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