Canlı yayında HDP'nin adayını açıkladı!

Dün MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararından sonra siyaset kulislerinde muhalefetin adaylarını tahmin yarışı başladı. Gazete Habertürk yazarı Nagehan Alçı, katıldığı bir televizyon programında HDP'de en güçlü adayın Filiz Kerestecioğlu olduğunu söyledi. Alçı "HDP Filiz Kerestecioğlu üzerinde duruyor" dedi.