Canlı yayında HDP kavgası! Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam ağzının payını aldı!

HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam ile Prof.Dr. Yaşar Hacısalihoğlu canlı yayında kavga etti.

Habertürk'te Hülya Hökenek moderatörlüğünde yapılan Enine Boyuna programının konuklarından Cumhuriyet gazetesi yazarı Bedri Baykam ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yaşar Hacısalihoğlu arasında tartışma yaşandı.

Bedri Baykam'ın sözlerini eleştirdi

HDP'nin kapatılması davası üzerine konuşulan programda Yaşar Hacısalihoğlu, Bedri Baykam'ın HDP ile ilgili görüşünü eleştirdi.

Hacısalihoğlu, "Bir aydına düşen görev, kendi özgür ülkesinin kendisini merkeze alarak bu HDP denilen parti niye terör örgütünden kopmuyor diye sorgulayandır." dedi.

Konuşmasının devamında Hacısalihoğlu, "PKK PYD terör örgütünü Amerika, Avrupa Birliği destekleyecek de bana baskı uygulayacak benim sıralamam düşecekmiş. Yerin dibine insin o sıralama." ifadelerini kullandı.