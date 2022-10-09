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Gündem Canlı yayında gerginlik! Nasuhi Göngör ve İdris Şahin arasında sert tartışma
Gündem

Canlı yayında gerginlik! Nasuhi Göngör ve İdris Şahin arasında sert tartışma

Habertürk'te Olaylar ve Görüşler programında Habertürk yazarı Nasuhi Güngör ve Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin arasında sert bir tartışma çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 00:23:00 - 2022-10-09 00:28:52

Canlı yayında başörtüsü ve ekonominin tartaşıldığı programda iki konuk sert bir şekilde tartıştı.

"Bu son derece nezaketsiz bir yaklaşım" 

Habertürk yazarı Nasuhi Güngör, "Burada hepimiz bu programın başından itibaren nezaketle tartışıyoruz. İdris Bey burada konuşurken 'iktidar yanlısı arkadaşlar' dedi. Ben kendisini asgari nezakete davet ediyorum. Bu son derece nezaketsiz bir yaklaşım." dedi.

"Çok ileri gitme istiyorsan"

Bunun üzerine Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Çok ileri gitme istiyorsan. Benim nasıl bir nezaketle konuştuğumu 85 milyon biliyor. Ben ne konuştuğumu gayet iyi biliyorum. Ben genel olarak konuştum. Burada bana nezaket öğretmeye kalkmasın." diyerek Güngör'e karşılık verdi.

"85 milyon herkesi tanıyor ne demek ya"

Bu sözler üzerine Güngör, "85 milyon herkesi tanıyor ne demek ya, ben sizin yakışıksız ifadenize rağmen saygıyla dinledim ne demek iktidar yanlısı ya ben ekonomik programı eleştirdim. Nezaketsizliğinizi size iade ediyorum." dedi.

Cevap veren Şahin, "Bu ifadeyi sana iade ediyorum. 85 milyon ne söylediğimi biliyor. Kendi üzerine alıyorsa yapacak bir şeyim yok." dedi.

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