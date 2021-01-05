Canlı yayında duyurdu! Alişan'dan koronavirüs aşısı kararı
Şarkıcı Alişan koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Alişan'ın yarın hastanede aşı olacağı ve o anların canlı olarak ekranlara getirileceği açıklandı.
Alişan, Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında corona virüs aşısı için gönüllü olduğunu açıkladı.
Demet Akalın, Alişan'ın PCR ve antikor sonuçlarını yayında açıkladı. Şarkıcı negatif çıkan sonuçlarının ardından aşı olmaya uygun görüldü.
Alişan yarın hastanede aşı olacak ve canlı olarak ekrana gelecek.