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Sağlık Canlı yayında duyurdu! Alişan'dan koronavirüs aşısı kararı
Sağlık

Canlı yayında duyurdu! Alişan'dan koronavirüs aşısı kararı

Şarkıcı Alişan koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Alişan'ın yarın hastanede aşı olacağı ve o anların canlı olarak ekranlara getirileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:56:00 -
Canlı yayında duyurdu! Alişan'dan koronavirüs aşısı kararı

Alişan, Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında corona virüs aşısı için gönüllü olduğunu açıkladı.

Demet Akalın, Alişan'ın PCR ve antikor sonuçlarını yayında açıkladı. Şarkıcı negatif çıkan sonuçlarının ardından aşı olmaya uygun görüldü.

Alişan yarın hastanede aşı olacak ve canlı olarak ekrana gelecek.

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