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Gündem Canlı yayında dikkat çeken sözler! "Eğer Türkler beni dinliyorlarsa ne olur onlarsa söyle..."
Gündem

Canlı yayında dikkat çeken sözler! "Eğer Türkler beni dinliyorlarsa ne olur onlarsa söyle..."

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun Youtube'dan yaptığı yayına Macaristan'dan katılan Tarık Turgut, Tunuslu bir işadamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözlerini izleyicilere aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:16:00 - 2020-12-16 16:22:20

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun Youtube üzerinden yaptığı yayına Macaristan'dan katılan Tarık Turgut isimli kişi, Tunuslu bir işadamının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili söylediği sözleri aktardı. 

"Erdoğan tarihi yeniden yazıyor"

Yayına Macaristan'dan katılan Tarık Turgut, Tunuslu işadamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili hissiyatlarını canlı yayında izleyicilere aktardı. Turgut'un sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyası tarafından nasıl bir lider olarak görüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte Tunuslu işadamının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söylediği sözler;

Tayyip Erdoğan, tarihi yeniden yazıyor. Bunun manası şudur; Tunus bizim memleketimiz, 1534'te Barbaros Hayrettin Paşa'yla beraber OSmanlı hakimiyetine girdik. 1881'de ise Fransızların sömürgesi haline geldik. Ve 1881'den itibaren bizim eğitim sistemimizi baştan aşağı değiştirdiler. Okullarda tarih kitapların hep Osmanlı'nın bize zulmettiğini, Türklerin bizi arkadan vurduklarını, Türklerin bizi sömürdüklerini hep bunları derslerde bize anlattılar. Biz de bunlara inandık. Ta ki Türkiye'de Tayyip Erdoğan diye bir güneş doğana kadar. O güneş gibi doğan Tayyip Erdoğan haliyle, hareketleriyle fiilleriyle bize öğretilen tarihin yanlış olduğunu, Türkiye'nin tarihte olduğu gibi ecdadına layık bir şekilde İslam'ın bir ağabeyi olduğunu bize gösterdi. Hayattaki en büyük arzun Tayyip Erdoğan'la görüşmektir. Eğer görüşebilsem önce Tayyip Erdoğan'ın alnını öperim. Çünkü İslam'ın izzetini ayakta tutuyor. Bir de ellerini öperim, çünkü dünyadaki bütün mazlum müminlere bir ağabey şefkatiyle kol kanat geriyor. Biz Tayyip Erdoğan'dan rica ediyoruz ki Libya'yı böldürmesin. Bizleri sahipsiz bırakmasın. Biz Arap alemi olarak Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi çok seviyoruz. Hatta ben haftada bir Tayyip Erdoğan'ın Youtube'da Kur'an okuduğu videoları izleyip onun imanından feyz alıyorum.

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