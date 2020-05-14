  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Canlı yayında deprem

Isparta'da dün akşam meydana gelen 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel televizyonda canlı yayında haber sunarken yakalanan spiker Mustafa Korkmaz'ın yaşadıkları gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:52:00 -
Canlı yayında deprem

Isparta'da dün akşam meydana gelen 2.7 büyüklüğünde depremde yerel televizyon stüdyosunda canlı yayında haber sunarken yakalanan spiker Mustafa Korkmaz'ın yaşadıkları anbean ekrana yansıdı.

Isparta'da dün akşam saatlerinde merkez üssü Isparta olan 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.7 kilometre derinlikte, saat 19.26'da kayıtlara geçen deprem sırasında kentin yerel televizyonu Kanal 32'de canlı yayında haberleri sunan spiker Mustafa Korkmaz korkulu anlar yaşadı. Haber okumayı bir anda kesen ve yerinden kalkan spiker Korkmaz'ın besmele çektiği duyuldu. Spiker Mustafa Korkmaz'ın deprem anında yaşadıkları kamera tarafından anbean kaydedildi.

Olaydan sonra DHA muhabirine konuşan Mustafa Korkmaz, "Ne yalan söyleyeyim bayağı korktum. Biraz daha sürse neredeyse hatim indirecektim. Yayında depreme yakalanmak böyle bir şeymiş. Kazasız belasız atlattık buna şükrediyorum. 2020 yılı felaketler yılı olarak tarihe geçecek" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı