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Gündem Canlı yayında CHP'lilere seslendi: Kendi katillerine oy verecekler
Gündem

Canlı yayında CHP'lilere seslendi: Kendi katillerine oy verecekler

Yeniakit Publisher
2023-04-10 03:40:00 -

Yüksel Taşkın'ın CHP'den aday gösterilmesine tepki gösteren Nedim Şener, 'Şimdi topyekün bir Stockholm sendromu yaşıyorlar. Kendi katillerine oy verecekler' CHP'lilere seslendi.

Gazeteci Nedim Şener Haberglobal'da katıldığı canlı yayın programında Yüksel Taşkın'ın CHP’nin milletvekili adayı olarak gösterilmesini eleştirdi.

Şener "Bir FETÖ destekçisi, Başdanışman yapılmış Yüksel Taşkın şimdi 1. bölge 1. sıra İzmirden. CHP'liler İzmirlilere bunu nasıl izah edecekler çok merak ediyorum. Şimdi topyekün bir Stockholm sendromu yaşıyorlar. Kendi katillerine oy verecekler" dedi.

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