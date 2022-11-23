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Medya Canlı yayında Cem Küçük ve Ersan Şen arasında ilginç diyalog
Medya

Canlı yayında Cem Küçük ve Ersan Şen arasında ilginç diyalog

Habertürk canlı yayınında gazeteci Cem Küçük, Prof. Dr. Ersan Şen hakkında bomba bir iddia ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 00:41:00 -

6'lı masanın adayı henüz netlik kazanmadı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda açıklamalarda bulunan Küçük, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aday olması durumunda Şen'in Erdoğan'a oy vereceği iddiasında bulundu.

Küçük'ün iddiası Şen'e ısrarla soruldu ama Şen net bir cevap vermekten kaçındı.

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