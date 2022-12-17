Canlı yayında açıkladı: Türkiye’nin gizli silahıydı sızdırıldı

CNN Türk’te Tarafsız Bölge programına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Tayfun Balistik Füzesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin gizli silahıydı"

Tayfun füzesinin ortaya çıkışının devlette rahatsızlık oluşturduğunu belirten Abdullah Ağar, "Bu gizli bir projeydi. Bu görüntülerin sızmasından devletimiz rahatsız oldu. Normalde ülkeler bu tür stratejik sistemlerini göstermezler, saklarlar. Ama bir şekilde, bu füzenin testi sırasında görüntüler kaydedildi ve sızdı" diye konuştu.

Ağar, "İlgili arkadaşlar, ‘Aslında biz bu füzenin sızdırılmasını istemedik. Bizim irademiz dışında sızdı’ dediği için bunu söylüyorum" dedi.

"Asıl korktukları menzili değil hassas vuruş özelliği"

Füzenin 561 kilometre uzaklıktaki hedefi hassasiyetle vurduğunu kaydeden "Yunanların korktuğu aslında 561 kilometre değil, bu füzenin hassas vuruş kabiliyeti. Türkiye, kendisine ait olan silah sistemlerinde sıfır hatayla nokta atışı yapabildiğini ispatladı" açıklamasında bulundu.

"Bu füzeler varken Yunanistan uçaklarını kaldıramaz"

Rus füzeleriyle karşılaştıran Ağar, Fransa’dan aldığı Rafale uçaklarıyla tehditkar söylemlerde bulunan Yunanistan’a Türkiye’nin “Bu füzeler varken uçaklarını kaldıramazsın, kaldırsan da indiremezsin.” mesajını verdiğini söyledi.

"Yunanistan'ın elinde 350 hava savunma füzesi var"

“Yunanistan’ın elinde şu anda S-300 ile Patriotlar dahil olmak üzere 350 mühimmatı olan bir hava savunma sistemi var.” diyen Abdullah Ağar, “Neden korkuyorlar?” sorusuna ise “Yeterli gelmeyeceğinden korkuyorlar” cevabını verdi.

"Türkiye'nin elindeki füze sayısı çok daha fazla"

Türkiye’nin çok çeşitli füze sistemleri ürettiğini ve etkili elektronik harp kabiliyetinin olduğunu vurgulayan Ağar, “Hem alçak irtifada, hem orta irtifada, hem de yüksek irtifada, Yunanistan’ın bu 350 füze sistemini aşacak binlerce füze üretti. Olası bir Yunan saldırısında Türkiye’nin karşı koyacağımız füze sistemlerinin en sembol olanı Tayfun” diye konuştu.

"Yunanistan ürksün"

Türkiye’nin elinde çok daha fazla füze olduğunu belirten Ağar, “Ürkmekte haklılar, ürksün de! Bu süreci tetikleyen, bu şekilde haksız mütecaviz bir yaklaşım benimseyen, Yunistan’ın kendisi oldu. Türkiye, hiçbir zaman onların egemenlik alanlarını ihlal gibi bir yaklaşımı benimsemedi.” dedi.

Dünyada gündem olmuştu

Dünya’nın önde gelen hassas mühimmat geliştiricisi şirketlerinden olan Roketsan, milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk Kısa Menzilli Balistik Füzesi (SRBM) TAYFUN'un ilk test atışını 18 Ekim 2022 tarihinde başarıyla gerçekleştirmişti. 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vuran Tayfun füzesi, başta Yunanistan olmak üzere dünya basınında gündem olmuştu.