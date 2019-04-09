Canlı yayında açıkladı! İşte Kartal'ın yeni hocası Eski futbolcu Tümer Metin, Beşiktaş'ın sezon sonunda Abdullah Avcı'yı takımın başına getireceğini açıkladı.

Tümer Metin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Abdullah Avcı olacağını ima eden bir açıklama yaptı. Yayıncı kuruluş yorumcularından Tümer Metin çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Tecrübeli isim, Okan Buruk ve Abdullah Avcı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Tümer Metin, Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından gelecek sezon Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştıracağını ima etti. Metin, "Okan Buruk sezon sonunda Başakşehir'e gider" iddiasını ortaya attı. Şansal Büyüka'nın "Abdullah Avcı'yı ne yaptın?" sorusu üzerine Tümer, "Abdullah Hoca'nın ne olacağını önümüzdeki hafta Beşiktaş maçından sonra söylerim" ifadeleriyle sinyali verdi. Abdullah Avcı'nın adı bir süredir Beşiktaş ile anılıyor...

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