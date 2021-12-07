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Medya Canlı yayında açıkladı! Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya sürpriz
Medya

Canlı yayında açıkladı! Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya sürpriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATV ekranlarında 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı'ya sürpriz yaptı. Anlı, reklam arasındaki sürprizi seyirciyle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 13:11:00 -
Canlı yayında açıkladı! Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya sürpriz

ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı'nın sunumuyla izleyiciyle buluşan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu başladı.

Müge Anlı, 47'ncisi düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' ödüllerinin sahibi oldu.

Bahçeli'den tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anlı'ya tebrik mesajı gönderdi. Reklam arasında Bahçeli ile görüştüğünü söyleyen Anlı, canlı yayında Bahçeli'nin mesajını okudu.

"Güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor"

Gülümseyerek mesajı seyircilerine aktaran Anlı, "Öncelikle Altın Kelebek ödülleriyle ilgili az önce reklam arasında kendileriyle de görüştüm, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bir mesajı var; 'Muhterem Müge Hanım, Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Gündüz Kuşağı ve En İyi Kadın Sunucu Ödüllerini almış olmanızdan dolayı tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.' Çok teşekkür ediyorum Sayın Devlet Bahçeli'ye az önce kendisi ile de konuştum; 'Sizin ödülleriniz milletin kalbinde' dedi. Her zaman güzel mesajlarıyla bizi onurlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Daha öncede mesaj göndermişti

MHP lideri Bahçeli, daha önce de Müge Anlı'ya mesaj göndererek, "Sayın Müge Anlı, Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan beğeniyle ve dikkatle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni yayın dönemini tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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