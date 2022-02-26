Canlı yayına damga vuran anlar! 'Kız gevezenin teki'
Rusya'nın Ukrayna işgalinin tartışıldığı Habertürk canlı yayınında ilginç anlar yaşandı.
Habertürk canlı yayınında Rusya'nın Ukrayna işgalinin görüşüldüğü programda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Seren'in konuştuğu sırada canlı yayında ilginç anlar yaşandı.
Seren'in Rusya'nın kullandığı mühimmatlar hakkında bilgi verdiği sırada, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlter Turan'ın 'Kız gevezenin teki' dediği duyuldu.