CANLI YAYIN! Prof.Dr.Ahmet Maranki’den canlı yayında flaş açıklamalar
Son dakika haberleri… Türkiye başta olmak Stratejik Araştırmalar Uzmanı Prof.Dr.Ahmet Maranki, “Ülke Gündemi” programında flaş açıklamalarda bulunuyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesini sürdürüyor. Almanya başta olmak üzere birçok ülke yeni tedbir kararları almaya devam ediyor.
Türkiye’de ve dünyada son yaşanan gelişmeleri Stratejik Araştırmalar Uzmanı Prof.Dr.Ahmet Maranki canlı yayında değerlendiriyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=shF_UyMxdWQ&feature=youtu.be