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Gündem CANLI YAYIN! Prof.Dr.Ahmet Maranki’den canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Prof.Dr.Ahmet Maranki’den canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika haberleri… Türkiye başta olmak Stratejik Araştırmalar Uzmanı Prof.Dr.Ahmet Maranki, “Ülke Gündemi” programında flaş açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:26:00 -
CANLI YAYIN! Prof.Dr.Ahmet Maranki’den canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU  / ANKARA 

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesini sürdürüyor. Almanya başta olmak üzere birçok ülke yeni tedbir kararları almaya devam ediyor. 

Türkiye’de ve dünyada son yaşanan gelişmeleri Stratejik Araştırmalar Uzmanı Prof.Dr.Ahmet Maranki canlı yayında değerlendiriyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=shF_UyMxdWQ&feature=youtu.be

 

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Yorumlar

Memo

Vay arkadaş uzmancıktan geçilmiyor. Yinede bi haltettikleri yok.
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