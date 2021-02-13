  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CANLI YAYIN! FETÖ ile mücadelede ne durumdayız? Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! FETÖ ile mücadelede ne durumdayız? Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

“Teğmen rütbemi Fetullah Gülen elleriyle taktı” itirafında bulunan eski Tuğgeneral Serdar Atasoy’un FETÖ’cü olduğu bugüne kadar nasıl tespit edilemediği sorusunun cevabı merak ediliyor. Serdar Atasoy gibi ‘FETÖ’ kimliğini gizleyen kritik görevlerde kimler var? FETÖ ile mücadelede Türkiye hangi noktaya geldi? Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, bilinmeyen gerçekleri canlı yayında anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 20:59:00 -
CANLI YAYIN! FETÖ ile mücadelede ne durumdayız? Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

On yıllarca devam etmesi gereken FETÖ ile mücadelede Türkiye’de hangi aşamaya gelindiği ve hala çok önemli görevlerdeki bazı isimlerin kim ya da kimler tarafından korunduğu merak ediliyor. 

FETÖ ile mücadelede çok önemli başarılara imza atan avukat Serhat Pak, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelede geldiği noktayı ‘Ülke Gündemi’nde anlatıyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=HdXfJjlUChY&feature=youtu.be

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TTB salladı Birgün atladı
Sağlık

TTB salladı Birgün atladı

Koronavirüs pandemisi dünyanın birçok ülkesinde etkisini sürdürürken, Tür Tabipleri Birliği ise yalanlarla Türkiye’nin salgınla mücadelesine..
Kadir Topbaş'ın oğlu, babasının ölüm nedenini açıkladı
Gündem

Kadir Topbaş'ın oğlu, babasının ölüm nedenini açıkladı

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat etmesinin ardından açıklamada bulunan oğlu Ömer Topbaş, babasının ölüm nedeninin çoklu organ yetmezli..
Saparbekuly: Türk yatırımcıları ülkemizde daha çok görmek isteriz
Ekonomi

Saparbekuly: Türk yatırımcıları ülkemizde daha çok görmek isteriz

Türkiye ile aralarındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirten Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Kazakist..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay