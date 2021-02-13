CANLI YAYIN! FETÖ ile mücadelede ne durumdayız? Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
“Teğmen rütbemi Fetullah Gülen elleriyle taktı” itirafında bulunan eski Tuğgeneral Serdar Atasoy’un FETÖ’cü olduğu bugüne kadar nasıl tespit edilemediği sorusunun cevabı merak ediliyor. Serdar Atasoy gibi ‘FETÖ’ kimliğini gizleyen kritik görevlerde kimler var? FETÖ ile mücadelede Türkiye hangi noktaya geldi? Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, bilinmeyen gerçekleri canlı yayında anlatıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
On yıllarca devam etmesi gereken FETÖ ile mücadelede Türkiye’de hangi aşamaya gelindiği ve hala çok önemli görevlerdeki bazı isimlerin kim ya da kimler tarafından korunduğu merak ediliyor.
FETÖ ile mücadelede çok önemli başarılara imza atan avukat Serhat Pak, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelede geldiği noktayı ‘Ülke Gündemi’nde anlatıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=HdXfJjlUChY&feature=youtu.be