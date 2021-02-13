CANLI YAYIN! FETÖ ile mücadelede ne durumdayız? Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

On yıllarca devam etmesi gereken FETÖ ile mücadelede Türkiye’de hangi aşamaya gelindiği ve hala çok önemli görevlerdeki bazı isimlerin kim ya da kimler tarafından korunduğu merak ediliyor.

FETÖ ile mücadelede çok önemli başarılara imza atan avukat Serhat Pak, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelede geldiği noktayı ‘Ülke Gündemi’nde anlatıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=HdXfJjlUChY&feature=youtu.be