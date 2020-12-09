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Gündem CANLI YAYIN! Erdoğan, 2023’e prangaları kırmadan mı gidecek?
Gündem

CANLI YAYIN! Erdoğan, 2023’e prangaları kırmadan mı gidecek?

Gazeteci, yazar Sabri Balaman, “Erdoğan, prangalarından kurtulmalı” başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Balaman’ın yazısı bazı çevreleri rahatsız etti. Sabri Balaman yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 22:01:00 - 2020-12-09 22:58:11
CANLI YAYIN! Erdoğan, 2023’e prangaları kırmadan mı gidecek?

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

“Erdoğan, prangalarından kurtulmalı” dedi ve bazı kişileri rahatsız etti. Sabri Balaman canlı yayında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.

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Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

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https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber


Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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