CANLI YAYIN! Erdoğan, 2023’e prangaları kırmadan mı gidecek?
Gazeteci, yazar Sabri Balaman, “Erdoğan, prangalarından kurtulmalı” başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Balaman’ın yazısı bazı çevreleri rahatsız etti. Sabri Balaman yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
“Erdoğan, prangalarından kurtulmalı” dedi ve bazı kişileri rahatsız etti. Sabri Balaman canlı yayında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtladı.
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