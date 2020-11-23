CANLI YAYIN! Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi’den canlı yayında flaş açıklamalar
Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Eğitim-Bir-Sen, “Öğretmenlik Meslek Kanunu”nun ivedilikle TBMM gündemine getirilmesini talep ediyor.
Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
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