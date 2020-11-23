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Gündem CANLI YAYIN! Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi’den canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi’den canlı yayında flaş açıklamalar

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:58:00 - 2020-11-23 15:58:46
CANLI YAYIN! Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi’den canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Eğitim-Bir-Sen, “Öğretmenlik Meslek Kanunu”nun ivedilikle TBMM gündemine getirilmesini talep ediyor. 

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeni Akit YouTube kanalımızdan canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz

Canlı yayınlarımızı Yeni Akit YouTube kanalımızdan takip edin Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz:

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

 

Canlı Yayını İzlemek İçin:

 

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