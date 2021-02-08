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Gündem CANLI YAYIN! Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’nin ‘beka’ sorunu mu? Boğaziçi’nde nasıl bir senaryo uygulanmaya çalışılıyor?
Gündem

CANLI YAYIN! Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’nin ‘beka’ sorunu mu? Boğaziçi’nde nasıl bir senaryo uygulanmaya çalışılıyor?

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasını protesto bahanesiyle sokaklar karıştırılmaya çalışılıyor. Peki, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlar ve arka planda uygulanmaya çalışan senaryo ne? İşte tüm gerçekler...

Yeniakit Publisher
2021-02-08 21:41:00 -
CANLI YAYIN! Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’nin ‘beka’ sorunu mu? Boğaziçi’nde nasıl bir senaryo uygulanmaya çalışılıyor?

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Bir süredir provokatif olayların sergilendi Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekte neler yaşanıyor. FETÖ-HDP/PKK-CHP ve DHKP-C gibi terör örgütleri Boğaziçi’nde neden provokasyon gerçekleştiriyor?

Renkli kişiliğiyle kamuoyunda bilinen sosyal tıp otoritesi ve bilim insanı Prof.Dr.Erdoğan sürat tüm gerçekleri ‘Ülke Gündemi’nde anlatıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 https://www.youtube.com/watch?v=d4brsGFMTVM&feature=youtu.be

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