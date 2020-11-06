"> CANLI YAYIN! AK Partili isimden flaş Trump ve Biden açıklaması - Yeni Akit
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Gündem CANLI YAYIN! AK Partili isimden flaş Trump ve Biden açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! AK Partili isimden flaş Trump ve Biden açıklaması

ABD’yi dört yıl yönetecek başkan seçimin üzerinden günler geçmiş olmasına rağmen kesinleşmedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında ABD’deki seçimlere ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:03:00 -
CANLI YAYIN! AK Partili isimden flaş Trump ve Biden açıklaması

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Dünyanın sonuçlarını merakla beklediği ABD’deki seçime ilişkin tartışmalar devam ediyor. AK Partili Çamlı’dan ABD’deki seçimlere ilişkin canlı yayında flaş açıklamalar…

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

 

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