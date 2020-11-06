CANLI YAYIN! AK Partili isimden flaş Trump ve Biden açıklaması
ABD’yi dört yıl yönetecek başkan seçimin üzerinden günler geçmiş olmasına rağmen kesinleşmedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında ABD’deki seçimlere ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Dünyanın sonuçlarını merakla beklediği ABD’deki seçime ilişkin tartışmalar devam ediyor. AK Partili Çamlı’dan ABD’deki seçimlere ilişkin canlı yayında flaş açıklamalar…
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