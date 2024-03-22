Osman Nuri Kabaktepe Akit TV’de açıklamalarda bulundu

Akit TV’de Yusuf Ozan Demir’in sunumuyla ekranlarınıza gelen 16 Bülteni’ne, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuk oluyor.

Kabaktepe’nin açıklamalarının satırbaşları:

(Son anketler hakkında) Sayın Kurum 31 Mart'ta milletimiz tarafından İstanbul’un büyükşehir belediye başkanı olarak görevlendirilecek. Buna inanıyoruz, bunu görüyoruz. Saha çalışmalarıyla görüyoruz. Kendisi de bunu birkaç gün önce katıldığı programda söyledi, 1 buçuk 2 puan önde olduğunu belirtti. Dolayısıyla biz hem verilerden hareketle hem de sahada görüyoruz, milletimizin bu görevi vereceğine inancımız tam. O izlenimimiz var. O heyecanı, o ilgiyi, alakayı görüyoruz.

Bizim AK Parti olarak geleneğimiz haline geldi, seçimin olduğu haftadan önceki Pazar günü İstanbul’umuzda miting yapıyoruz. 24 Mart 2024 saat 14:00’te Atatürk Havalimanı’nda Yeniden Büyük İstanbul mitingini inşallah gerçekleştireceğiz. Tüm hemşerilerimizi, üyelerimizi, vatandaşlarımızı davet ediyoruz. İnanıyoruz bu mitingimiz kendi seçim atmosferimizde Türkiye’de yapılan en büyük mitinglerden biri olacak. Nitelik olarak da o mitingin 31 Mart’ın işaret fişeği olacağını düşünüyorum.

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(Erdoğan’ın İstanbul mitinginde emeklilere müjde açıklayacağı iddiası hakkında) Sayın Cumhurbaşkanımız emekli maaşları hakkında gerekenini yapılacağını söyledi. Tabi bunun açıklama süreci ne zaman olur bilmiyorum. İstanbul mitinglerinde cumhurbaşkanımız gündeme dair açıklamalar yapıyor. Bakalım İstanbul mitinginde neler söylenecek, biz de bekliyoruz.

(YRP Genel Başkanı Erbakan’ın ittifak açıklamasına dair) Müzakere süreçleriyle ilgili açıklamaları yetkililer yaptı. Birtakım büyükşehir ve ilçelerin istendiğini YRP de ifade etti. Bunlar kamuoyu tarafından değerlendirilir. Neticede bir müzakere var ve sonuca ulaşılamadı. Seçimlerde partilerin aday göstermeleri doğaldır ama her ilde, ilçede, netice itibariyle 1 kişi kazanacak. Yarışlar da her ilde kafa kafaya gitmiyor, açık ara gidiyor. Ama İstanbul şuan 2 aday arasında giden bir yarış ile karşı karşıya. Bu yarışın neticesinde diğer partilerin oyları hem analistler hem vatandaşlar tarafından kaybettirdin mi kazandırdın mı sorusuna muhatap olur.

Ben Yeniden Refahlı kardeşlerimizin Murat Kurum’u tercih edeceklerini düşünüyorum.

İnsanlar, çok farklı nedenlerden hareketle oy veriyorlar. İstanbul’da Murat Kurum ve temsil ettiği siyaset bakış açısı İstanbul’u yönetmeli, bu ağır bir, baskın bir neden. Netice itibariyle şuan CHP’li İBB Başkan adayının ve Fatih’e aday gösterdikleri kişi, Sultanahmet’te büyük bir proje yaptılar. Hipodrom projesi. Sultanahmet Külliyesi’nin yarısını yok edecek. Neymiş, tarihe meraklılarmış. Şimdi bir belediye başkanı seçiyorsunuz ama aynı zamanda o başkanın temsil ettiği bir siyasi gelenek var. Onu da iktidara taşıyor. Şimdi bir tarafta Ayasofya cami olsun diyorsunuz, bir taraf da müze olsun istiyor. Şimdi bunun gibi seçmenlerimiz kendi durdukları yerden baktıklarında bunu da değerlendirecekler. İstanbul’un belediye başkanı olarak başkandan beklentilerini de göz önünde bulunduracaklar.

Daha dün açtığımız bir proje, Arnavutköy Metrosu’nda CHP’li İBB yönetimi, hoparlör ile, milletimiz için açtık, diye şarkı bestelemiş sanki projeyi yapan kendisi gibi. Neden, milletin malı mıdır değil midir diye kendi kendine suni bir tartışma başlatmış. Yüzde 100’ünü yaptığınız projeyi bile kendi yaptı diye servis eden, şarkı yapan bir İBB yönetimi ile karşı karşıyayız.

Vatandaşımız geçtiğimiz 5 yıl için İBB yönetimine not versin.

(Para sayma görüntüleri) CHP ile başkanı suçunu örtemez. Paranın kaynağını açıklayacaklar. Vergi mi kaçırdınız? Neden elden ödediniz? Kara para denmesinin nedeni o. Bağış denmesinin sebebi, gizliliği örtmek için. Belki daha fazla para var bilmiyoruz. Bu para kimin parası? İBB Başkanı açıklamak zorunda, sizin danışmanınızın orada ne işi var, şirket sorumlunuzun orada ne işiniz var? Usulen yanlış diyorlar, o zaman usulen vergi kaçırıyorsunuz.

Paranın kaynağı belli olmadığı gibi, paranın resmileşmesini de istememişler. Parayı elden veriyorlar.

Ekrem İmamoğlu, yakın çevresinin bu işe bulaşmasının sorumlusudur.

Telaş içerisindeler. Ortada bir sorun var, bu sorunu örtmek için her gün biri yalan söylüyor. Dün de Özgür Özel’e yalan söylemek görevi düştü. O danışman değil, sayman diyor. E daha kötü!..

Bu yalanlarla para kulelerini örtemezsiniz.

CHP’li İBB Başkanı para kuleleri altında ezilmiştir. Çıkıp milletten özür dilemeliler. Çıkıp olayı da anlatmalılar. Her gün bir yalan uydurarak bunu kapatmaya çalışmasınlar.

(Özgür Özel’in darbe çağrısı hakkında) CHP’nin genetik formlarında darbe seviciliği var. Bu Özgür Özel ile başlayan bir durum değil. O bu durumu devam ettiriyor. CHP’liler daha önce o darbe iyi bu kötüdür gibi açıklamalar yaptılar.

Bu millet her darbeden sonra darbeciye ceza kesmiştir. Bu milleti darbe ile korkutmak Özgür Özel’in haddi değil. Özel hangi millete konuştuğunu bilsin. Darbe sevicileri bu millet her zaman sandığa gömmüştür.

Sokağa çağırmanıza gerek yok, sandığa çağırın milleti.

Milletine, demokrasiye, Milli İrade’ye saygı gösterme erdemini CHP’den bu güne kadar biz göremedik. Sayın Özel’e çağrı yapıyorum, siz bari bu devrimi yapın CHP’de. Darbeci olmayı bırakın. Sandığa saygılı olun.

İstanbul için Murat Kurum demeliyiz.

İstanbul’un sorunlarını dert edinmeyen bir yönetim var. Bu sorunları Murat Kurum çözer.